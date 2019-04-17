"Мамаев ударил, Протасовицкий применил удушающий прием". Гайсин – о конфликте в кафе

Гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин в ходе дачи показаний на заседании Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказал о том, каким образом пострадал от компании в ее конфликте со своим знакомым чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Инцидент произошел утром 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания", по делу также проходят брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий.

– Я пытался выяснить, вызвали полицию или нет. Я отвлекся, и в этот момент произошел удар, – сообщил Гайсин во время опроса гособвинителя.

– Кто наносил удар?

– Мамаев.

– Как наносил?

– Рукой.

– Кулаком?

– Тяжело сказать. Удар нанесли в подбородок и очки. Потом Протасовицкий применил удушающий прием, стал удерживать за шею.

– Давайте подробней…

– Понимаете, ситуация в чем. Все эти действия были какие-то… Подошел, ударил, отбежал. За что? Почему? Как? Я никого не оскорблял. Да, я просил вызвать полицию.

– Агрессивные действия были?

– Агрессивных действий не было. Но я хотел выяснить за что нанесен удар.

– Он хотел по-доброму подержать?

– По-доброму – вряд ли. Но с какой целью – затрудняюсь сказать.

– Вы боль испытали?

– Естественно.

– Он вас душил?

– Это был удушающий захват. В любом случае, понимал, что происходит. Потом, впоследствии, как было в видеозаписи, был сильный удар от Кирилла (Кокорина).

– Дальше что?

– Опять стороны разошлись.

– Когда происходили удары, сотрудники "Кофемании" пытаются растащить толпу?

– Да.

– Указанные лица сами прекратили действия?

– Там посетители действовали и работники кафе. Девушка одна оттаскивала и успокаивала. Потом началось какое-то броуновское движение. (Александр Рогулев, Арман Мкртчян)

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!