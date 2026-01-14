Дзюба: «Где видано, как у нас, что Губерниев 17 видов спорта обозревает? Он же в футболе ничего не понимает»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в интервью «СЭ» высказался об экспертах в российском футболе.
— В роли эксперта себя сейчас пробует Смолов. Как он тебе?
— Я мало смотрел. Что-то попадается в рилсах или еще где-то. Но к нему на программу приходят футбольные люди. Для меня открытие в последнее время — Паша Мамаев. Я его знаю с детства. Но даже на фоне экспертов, которые обсуждают Лигу чемпионов в студии, Паша просто профессор Гарварда или Оксфорда. Он говорит банальные вещи, но так грамотно! И это прям вау!
Хотим мы или нет, но мы смотрим на Запад. Музыку, фильмы мы чуть-чуть подворовываем с Запада, из Америки — это нормально. Если они делают лучше, почему мы не можем это использовать, но делать со своей изюминкой? Так и здесь, например, ведущие — Каррагер, Анри, Ширер. Они рассказывают вещи и подмечают нюансы, которые обывателю не сразу понятны, но интересны. У нас что? Это же вообще... На сто процентов знаю, что наши эксперты, пока их пудрят перед эфиром, узнают счет матча. И говорят: «Хорошая боевая игра, все понятно». Абсолютно банальные вещи. Так и я могу. И рыбак с удочкой может так же. Это ни о чем!
Где такое видано, как у нас, чтобы Дима Губерниев 17 видов спорта обозревал?
— Так он главный обозреватель страны.
— О чем и говорю. Он футбол же вообще не понимает, смотрел его один или два раза. Я тоже могу на балет смотреть, но я не понимаю нюансов — в какой момент ошибка, а где нет.
Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года. В этом сезоне 37-летний россиянин провел 16 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1