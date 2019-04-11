Мамаев - на сообщении об эвакуации суда: "Нас оставьте только"

Стало известно, как полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев отреагировал на новость об объявлении эвакуации в здании Пресненского суда в связи с подозрением на взрывное устройство. Напомним, что там проходит заседание по делу Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Нас оставьте только, – сказал Мамаев.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Дмитрий Зеленов)

На суде по делу Кокорина и Мамаева из-за угрозы взрыва объявлена эвакуация

Водитель Соловчук дает показания. Live!