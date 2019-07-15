Мамаев и Кокорин в старости. Как они могут выглядеть

"СЭ" применил фильтр в приложении FaceApp с помощью маски, меняющей возраст, для полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина. В данный момент футболисты пребывают в исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области.

Братья Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

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