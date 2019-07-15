"Спартак" показал Джано в старости

"Спартак" показал как будет выглядеть полузащитник Джано Ананидзе, когда состарится. Снимок был сделан в приложении FaceApp с помощью маски, меняющей возраст. Данный флешмоб стал очень популярен, в нем также принял участие главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

Сам Джано ранее написал о пост 10-летнем юбилее дебюта в составе московского клуба. В этот день в 2009 году 16-летний грузинский футболист вышел на поле в матче Кубка России против "Краснодара" и на 90-й минуте забил победный мяч.

26-летний Ананидзе провел за "Спартак" 137 матчей во всех турнирах и забил 16 голов. За это время полузащитник дважды уходил в аренду в другие клубы: он играл в "Ростове" в сезоне-2013/14, а в весенней части прошлого сезона – в "Крыльях Советов". Летом легионер вернулся в "Спартак" и принял участие в субботнем матче 1-го тура чемпионата России против "Сочи" (1:0).