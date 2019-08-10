Мамаев и Кокорин проведут матч в колонии. Соперник - "Салют" из Белгорода

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита"Александр Кокорин, которые отбывают срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, в субботу, 10 августа, сыграют в матче с командой ПФЛ "Салют".

В этот раз матч пройдет на мини-футбольном поле ИК №4, с мини-футбольными же воротами. Формат – игра шесть на шесть, два тайма по 20 минут. Кокорин и Мамаев, по всей видимости, сыграют без замен. Футбольное поле огорожено сеткой со всех сторон, прямо за ней разместятся журналисты. Как сообщили во ФСИН, заявок подано очень много: аккредитовались и местные издания, и федеральные, и все спортивные – одобрили вход большому числу журналистов.

Рядом с полем оборудуют специальную трибуну для больших гостей. В числе прочих будет один из заместителей начальника УФСИН России по Белгородской области. Обычным болельщикам доступ на матч будет закрыт.

После игры для журналистов проведут экскурсию по исправительному учреждению. Покажут Храм имени Григория Победоносца, столовую и остальные бытовые помещения. И отведут в камеру, где сидят Кокорин и Мамаев. В "Бутырке" корреспондентов тоже пускали в камеру, но только ту, где сидел Павел.

Матч Кокорина и Мамаева в колонии. Как это будет