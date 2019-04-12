Мамаев и Кокорин на суде теперь в стеклянном боксе. Игроки и их родственники недовольны

В зале Пресненского суда, где рассматривают дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, клетку для подсудимых заменили на стеклянный бокс. Количество рядов для слушателей сократили с трех до двух. Видимо, чтобы обвиняемые не могли перешептываться с родными и адвокатами.

Данный факт расстроил как родственников игроков – в частности, гражданскую жену Александра Кокорина Дарью Валитову, – так и их самих.

– Ваша честь. Нам не видно, не слышно, – отметил Мамаев.

Что сегодня ждет Кокорина и Мамаева в суде? Live!

