Малком: «Зенит» приложил усилия, чтобы подписать меня»

Нападающий «Зенита» Малком выразил уверенность, что ему будет комфортно в петербургском клубе. Бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» этим летом.

— Я всегда выкладывался по полной, потому что в таком клубе, как «Барселона», всегда нужно быть готовым, — цитирует Goal. Малкома. — Когда мне давали шанс, я демонстрировал свой максимум.

В футболе нужно использовать шансы. «Зенит» приложил усилия, чтобы подписать меня, они сделали хорошее предложение.

Я был счастлив в «Барселоне», уверен, что буду счастлив и в «Зените»