Малком рассказал, кого считает главными конкурентами «Зенита»: «Есть много команд, которые превосходят ЦСКА»
Нападающий «Зенита» Малком высказался о главных конкурентах «Зенита» в РПЛ.
— Можно ли сказать, что ЦСКА главный конкурент в следующем сезоне?
— По моему личному мнению, есть много команд, которые лучше, чем ЦСКА. Не думаю, что они наши главные конкуренты. Армейцы много играют на вторых мячах. Смотрел последние игры, они выбивают мяч и дальше стараются за него зацепиться. Поэтому не могу сказать, что они наши главные конкуренты. На мой взгляд, есть много команд, которые их превосходят.
— Кто для вас главные конкуренты?
— Назову «Спартак» и «Ростов». Эти команды стараются играть в зрелищный футбол. Это хорошо для российского чемпионата, который часто критикуют за зрелищность игры. Говорят, что здесь очень силовой футбол, сплошная борьба. А «Спартак» и «Ростов» очень здорово строят игру. Поэтому для меня они лучше, — сказал Малком.
«Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра проходила на «Ак Барс Арене» в Казани.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -