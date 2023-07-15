Малком рассказал, кого считает главными конкурентами «Зенита»: «Есть много команд, которые превосходят ЦСКА»

Нападающий «Зенита» Малком высказался о главных конкурентах «Зенита» в РПЛ.

— Можно ли сказать, что ЦСКА главный конкурент в следующем сезоне?

— По моему личному мнению, есть много команд, которые лучше, чем ЦСКА. Не думаю, что они наши главные конкуренты. Армейцы много играют на вторых мячах. Смотрел последние игры, они выбивают мяч и дальше стараются за него зацепиться. Поэтому не могу сказать, что они наши главные конкуренты. На мой взгляд, есть много команд, которые их превосходят.

— Кто для вас главные конкуренты?

— Назову «Спартак» и «Ростов». Эти команды стараются играть в зрелищный футбол. Это хорошо для российского чемпионата, который часто критикуют за зрелищность игры. Говорят, что здесь очень силовой футбол, сплошная борьба. А «Спартак» и «Ростов» очень здорово строят игру. Поэтому для меня они лучше, — сказал Малком.

«Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра проходила на «Ак Барс Арене» в Казани.