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Малком рассказал, кого считает главными конкурентами «Зенита»: «Есть много команд, которые превосходят ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Малком высказался о главных конкурентах «Зенита» в РПЛ.

— Можно ли сказать, что ЦСКА главный конкурент в следующем сезоне?

— По моему личному мнению, есть много команд, которые лучше, чем ЦСКА. Не думаю, что они наши главные конкуренты. Армейцы много играют на вторых мячах. Смотрел последние игры, они выбивают мяч и дальше стараются за него зацепиться. Поэтому не могу сказать, что они наши главные конкуренты. На мой взгляд, есть много команд, которые их превосходят.

— Кто для вас главные конкуренты?

— Назову «Спартак» и «Ростов». Эти команды стараются играть в зрелищный футбол. Это хорошо для российского чемпионата, который часто критикуют за зрелищность игры. Говорят, что здесь очень силовой футбол, сплошная борьба. А «Спартак» и «Ростов» очень здорово строят игру. Поэтому для меня они лучше, — сказал Малком.

«Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра проходила на «Ак Барс Арене» в Казани.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
13
9
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
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 - : -
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 - : -
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 - : -
22.07 17:30
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 - : -
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 - : -
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