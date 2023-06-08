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Сегодня, 09:20

Малком рассказал, что его девушка родила сына раньше запланированного

Гоша Чернов
Корреспондент
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал «СЭ» о рождении сына Габриэля.

— Малком, ты стал отцом. Судя по соцсетям, ты не ожидал, что Габриэль появится на свет так рано: 13 мая ты отмечал чемпионство, а уже утром 14 мая он родился. Расскажи, как и где ты встретил рождение сына?

— Изначально роды были назначены на 22 мая, поэтому у меня был абсолютно четкий план, проговоренный с тренерским штабом: я должен был сыграть последний матч сезона в Оренбурге 20 мая, после чего улететь в Бразилию. Я очень хотел присутствовать при родах, потому что для меня и моей девушки Летисии это первый ребенок. Но Габриэль решил не ждать меня. 13 мая мы провели матч с «Краснодаром», после которого всей командой отправились на чемпионский парад, а затем поехали отмечать праздник. Когда мы прибыли в ресторан, моя девушка сообщила мне, что у нее начались схватки. Стало понятно, что до родов осталось недолго. Из-за этого на банкете я провел мало времени — узнав новость, я тут же сорвался домой и спешно начал собирать чемоданы и искать авиабилеты. Я уже понимал, что на роды опоздал, но хотел как можно раньше увидеть сына.

— В тот же день ты отправился в Бразилию, причем летел регулярными рейсами. Тяжело ли было добираться?

— Ранним утром я прыгнул в машину — нашел ближайший рейс до Парижа, а уже из Франции отправился в Бразилию. Это была очень волнительная поездка: я не мог найти себе места от нетерпения, от ожидания. Хотелось как можно скорее оказаться рядом с моей семьей. Честно говоря, это был мой самый быстрый перелет в Бразилию — я будто бы торопил самолет, чтобы он скорее приземлился. Когда я взял на руки Габриэля, испытал невероятное чувство — лучшее в моей жизни!

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Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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