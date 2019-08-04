Малком оценил уровень чемпионата России после дебюта за "Зенит"

Нападающий "Зенита" Малком после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) поделился впечатлениями от дебюта в составе петербургской команды. 22-летний бразилец, купленный у "Барселоны" за 40 миллионов евро, вышел на замену на 72-й минуте встречи.

– Что скажете о первой игре?

– Нужно больше работать и тогда все получится. Теперь мне нужно лучше узнать своих товарищей по команде. Мы сыграли с "Краснодаром" и готовы двигаться вперед.

– Уже можете что-то сказать об уровне чемпионата России.

– Да, он очень неплох. Сегодня был открытый матч, обе команды шли вперед, но мне кажется, что у нас все-таки было чуть больше шансов. Уверен, следующие матчи будут не хуже.

– Сегодня вы не так много брали игру на себя и в основном стремились найти передачей партнеров. Почему?

– Я всегда стараюсь отдать передачу партнеру, если он находится в лучшей позиции, чем я. Думаю, дело в том, что я просто видел предложения лучше.

– Какие слова знаете по-русски?

– Пока только "спасибо". Спасибо! (Артем Рябовол)

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