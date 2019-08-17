Максимилиан Филипп: «Вольфсбург»? Полное неуважение»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с «Вольфсбургом» и «Гертой». Также он был впечатлен терпением руководства российского клуба.

— В бундеслиге вообще не было вариантов?

— Предложения были, но всех тормозили запросы «Боруссии». Я мог, конечно, остаться в Дортмунде. Но мы поговорили со спортивным директором Михаэлем Цорком, я сказал, что еще молод, хочу играть. Он ответил, что понимает меня, но довольными должны быть обе стороны. И обозначил ожидания клуба. Понятно, что «Боруссия» хотела выручить хорошие деньги. В бундеслиге же мало команд, готовых платить больше 10-12 миллионов.

По поводу «Вольфсбурга» могу прямо сказать: переговоры с управляющим директором клуба — это что-то ужасное. Полное неуважение. Так что туда я не хотел. Потом появился вариант с «Гертой» из моего родного Берлина. Там все выступали за переход, но когда дошло до трансферной стоимости, то выяснилось, что я в свои 25 лет «слишком возрастной» для этих денег. Что ж, им виднее. А терпение, которое проявило «Динамо», ожидая мой ответ, невозможно было не оценить. Снимаю шляпу перед руководителями клуба. Обычно общаются с агентом, ставят жесткие условия по срокам. Здесь же меня пригласили на матч «Динамо», посмотреть город, дали время подумать. Я познакомился со всеми руководителями, с тренером. Все это вызывает большое уважение и заставляет отплатить той же монетой. Я все сделаю для побед «Динамо». (Константин Алексеев)

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