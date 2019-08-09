Максимилиан Филипп: "У бело-голубых славная история, но последние годы получились очень трудными"

Новичок "Динамо" Максимилиан Филипп поделился эмоциями после подписания контракта с бело-голубыми. Также он попросил не сравнить его с бывшим нападающим "Динамо" Кевином Кураньи.

– Знаю, что за "Динамо" выступал Кевин Кураньи, – цитирует Филиппа официальный сайт москвичей. – Он провел прекрасное время здесь, оставил о себе добрую память. Постараюсь сделать то же самое. Сравнивать нас в игровом плане не стоит. Кевин – чистый центральный нападающий, я же предпочитаю действовать чуть в оттяжке.

Я серьезно размышлял перед тем, как дать согласие на переход в "Динамо". Особенным стал мой приезд в Москву, когда я получше познакомился с городом, с самим клубом. Это упростило мое решение перебраться в Россию. Могу сказать, что для меня честь выступать за "Динамо". У бело-голубых славная история, но последние годы получились очень трудными. Сейчас у клуба поменялся менеджмент, появились новые цели. Все это показалось мне интересным. Постараемся пробиться в еврокубки, где "Динамо" должно выступать каждый год.