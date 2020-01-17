Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» рассказал о своем первом зимнем сборе.

— Два месяца подготовки к весенней части сезона — сумасшествие?

— Да уж... Непривычно, скажем так. Зимой весь перерыв в бундеслиге меньше месяца: 22 декабря один тур, а 17 января — следующий. В вашем же чемпионате все совсем иначе. Но ничего, с интересом ожидаю, что это такое — сборы в российском клубе. Пока получаю удовольствие, хотя понимаю, что будет тяжело.

— Что делаете на сборах в свободное время?

— Сплю (улыбается). Завтрак в расписании стоит довольно рано для меня — в 8.30. Так что после первой тренировки и обеда обязательно надо еще поспать, чтобы набраться сил для второго занятия. После него ужин, восстановительные мероприятия. В оставшееся время можно поболтать с кем-то по телефону, возможно, поиграть в Playstation, и уже отбой.

— Главные собеседники в «Динамо» — по-прежнему Рауш и Нойштедтер?

— Да, ребята с которыми могу поговорить на немецком. Кроме того, на английском общаюсь с Себой Шиманьски, Клинтоном (Нжи — Прим. «СЭ») и Слаем (Игбуном — Прим. «СЭ»). Все хочу заняться русским языком, да никак руки не доходят. Выучил лишь самые необходимые футбольные термины, плюс то тут какое-то слово запомню, то там. Но знаю маловато, конечно. Постараюсь после сборов налечь на изучение языка.

— Вы впервые на сборах в Турции?

— Да, мои немецкие клубы предпочитали Испанию. Однако мне здесь все очень нравится: поле — супер, отель — шикарный. И номера, и питание на высшем уровне. Есть все для восстановления. Плюс прекрасная погода. Хотя могло быть чуть теплее, но главное, что светит солнце. В общем, все условия для плодотворной подготовки к сезону. (Константин Алексеев)

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