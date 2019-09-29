Максим Калиниченко: «Кононову не хватило психологической стойкости»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался по поводу отставки главного тренера красно-белых Олега Кононова. Специалист ушел из клуба после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

— У каждого тренера есть свой стиль. Свой стиль работы, свой стиль поведения. Нет смысла никого сравнивать, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Калиниченко. — Тренер в «Спартаке» — он рано или поздно уйдет. Это такой электрический стул, что рано или поздно...

И системы, и гибкости не хватило ему. Не хватило психологический стойкости. Но такой пресс, под которой он попал, мало кто выдержит.