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Максим Калиниченко: «Кононову не хватило психологической стойкости»

21:47
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался по поводу отставки главного тренера красно-белых Олега Кононова. Специалист ушел из клуба после поражения от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

— У каждого тренера есть свой стиль. Свой стиль работы, свой стиль поведения. Нет смысла никого сравнивать, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Калиниченко. — Тренер в «Спартаке» — он рано или поздно уйдет. Это такой электрический стул, что рано или поздно...

И системы, и гибкости не хватило ему. Не хватило психологический стойкости. Но такой пресс, под которой он попал, мало кто выдержит.

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Материалы сюжета: «Спартак»: Кононов уволен




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