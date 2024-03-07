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7 марта, 23:50

Деменко: «Мне кажется, Промес чего-то в жизни не догоняет»

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко раскритиковал поведение нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Ну это уже перебор, честно сказать, он может рамки перейти. Я его защищал и говорил, что «Спартак» будет стоять за него. Он в команде все равно очень много сделал и клуб за него борется. Но потом эти поступки, начиная с ДТП, потом в ресторане заметили. Мне кажется, человеку 32 года, но, по-моему, чего-то в жизни не догоняет», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Ранее девушка нападающего Табата Робинсон в социальной сети опубликовала видео из ночного клуба вместе с футболистом.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться во вторник, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Квинси Промес
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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