Деменко: «Мне кажется, Промес чего-то в жизни не догоняет»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко раскритиковал поведение нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Ну это уже перебор, честно сказать, он может рамки перейти. Я его защищал и говорил, что «Спартак» будет стоять за него. Он в команде все равно очень много сделал и клуб за него борется. Но потом эти поступки, начиная с ДТП, потом в ресторане заметили. Мне кажется, человеку 32 года, но, по-моему, чего-то в жизни не догоняет», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Ранее девушка нападающего Табата Робинсон в социальной сети опубликовала видео из ночного клуба вместе с футболистом.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться во вторник, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.