Вьештица — о переходе Быстрова в «Спартак»: «У Владимира был конфликт с руководством «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица прокомментировал переход Владимира Быстрова в «Спартак» в 2005 году.

«Тогда у Быстрова был конфликт с руководством «Зенита». Не помню всех деталей, но они не могли о чем-то договориться. Самое главное, что Вова уехал, но все равно вернулся домой. Простили ли его болельщики? Думаю, да», — приводит слова Вьештицы Metaratings.ru.

За «Зенит» Быстров сыграл 197 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 28 голевых передач. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник дважды становился чемпионом России и один раз выигрывал Кубок России.