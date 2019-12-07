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Максим Боков: «Чалов зависит от передач, поэтому не все всегда получается»

13:09
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Бывший футболист ЦСКА Максим Боков оценил игру форварда армейцев Федора Чалова в текущем сезоне.

— Конечно, для центральных нападающих важны забитые мячи, но давайте честно посмотрим на других форвардов, — цитирует Бокова RT. — Бывают такие, как Вагнер Лав, как Лео Месси, которые и забирают мяч, и соперника обыгрывают, и голы забивают. Но Федя зависит от передач, поэтому не все всегда получается.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/694936-bokov-cska-chalov

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