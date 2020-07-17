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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Маклаков считает, что «Краснодар» победит «Динамо», Нигматуллин ставит на ничью

00:10
Динамовец Владимир Рыков и краснодарец Маркус Берг. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Динамовец Владимир Рыков и краснодарец Маркус Берг. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин и известный актер, болельщик красно-белых Алексей Маклаков, участвовавшие в конкурсе прогнозистов «СЭ» в 23-м туре Тинькофф РПЛ, поделились прогнозом на перенесенный матч «Краснодар» — «Динамо». Он пройдет 19 июля.

«Краснодар» — «Динамо»

Руслан Нигматуллин — 2:2. Команды разыгрались, разбегались после пандемии и должны забивать. К тому же «Краснодару» нужна победа для борьбы за путевку в Лигу чемпионов. Но и у «Динамо» есть свои амбиции.

Алексей Маклаков — 2:1. Не буду менять свой прогноз, поставлю на победу «Краснодара», как изначально и сделал. «Динамо» забьет свой гол, но «быки» заберут три очка.

Следующий матч

Место: 3 | Очки: 49
Краснодар
Н В П П Н
20:30 19/07/2020
- : -
+6 =6 -3 (23 - 12)
Место: 6 | Очки: 38
Динамо
В В П П Н
3.45 4.00 5.25
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Вандерсон Масиэл
6.10
А. Ари
5.94
М. Сафонов
5.92
А. Шунин
5.79
М. Филипп
5.79
И. Ордец
5.77
Травмы и дисквалификации
С. Петров
Р. Камболов
У. Спаич
В. Классон
Т. Вилена
Д. Стоцкий
А. Ари
С. Паршивлюк
К. Рауш
М. Филипп
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Специалисты (169)

Очки

Тур

+/-

Болельщики (162)

Очки

Тур

+/-

Александр Мостовой

23

4,16

+10

Валерий Баринов

22

6,17

+5

Ринат Билялетдинов

18

12,25

+9

Анатолий Голышев

17

7,28

+10

Борис Игнатьев

17

10, 17

+2

Сергей Мигицко/Максим Траньков

14

11,27

-2

Юрий Белоус

15

1,20

+4

Владимир Пресняков-старший

14

2,16

-3

Владимир Быстров

13

9,19

+1

Николай Трубач

12

3,21

+5

Валерий Непомнящий

11

2, 22

-2

Михаил Боярский

12

10, 24

+3

Руслан Нигматуллин

10

3, 23

+3

Михаил Грушевский

12

9,19

-1

Андрей Каряка

10

8, 27

+1

Алексей Маклаков

11

4,23

-8

Алексей Игонин

10

5,21

-2

Игорь Золотовицкий

10

15,20

-1

Олег Корнаухов

10

6,26

-3

Александр Кожевников

10

1, 25

-6

Дмитрий Булыкин

9

11,28

-7

Евгений Кемеровский

9

13, 22

+1

Валерий Кечинов

8

13,18

-1

Юрий Лоза

8

5, 18

-3

Максим Боков

7

14,24

-1

Александр Шаганов

5

8

+3

Владимир Дядюн

5

7

-6

Михаил Ефремов/Никита Высоцкий

5

12,26

-6

Евгений Алдонин

3

15

-3

Денис Евстигнеев

1

14

-3

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1 очко, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3.?

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