Маклаков считает, что «Краснодар» победит «Динамо», Нигматуллин ставит на ничью
Экс-вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин и известный актер, болельщик красно-белых Алексей Маклаков, участвовавшие в конкурсе прогнозистов «СЭ» в 23-м туре Тинькофф РПЛ, поделились прогнозом на перенесенный матч «Краснодар» — «Динамо». Он пройдет 19 июля.
Руслан Нигматуллин — 2:2. Команды разыгрались, разбегались после пандемии и должны забивать. К тому же «Краснодару» нужна победа для борьбы за путевку в Лигу чемпионов. Но и у «Динамо» есть свои амбиции.
Алексей Маклаков — 2:1. Не буду менять свой прогноз, поставлю на победу «Краснодара», как изначально и сделал. «Динамо» забьет свой гол, но «быки» заберут три очка.
Следующий матч
|
Специалисты (169)
|
Очки
|
Тур
|
+/-
|
Болельщики (162)
|
Очки
|
Тур
|
+/-
|
Александр Мостовой
|
23
|
4,16
|
+10
|
Валерий Баринов
|
22
|
6,17
|
+5
|
Ринат Билялетдинов
|
18
|
12,25
|
+9
|
Анатолий Голышев
|
17
|
7,28
|
+10
|
Борис Игнатьев
|
17
|
10, 17
|
+2
|
Сергей Мигицко/Максим Траньков
|
14
|
11,27
|
-2
|
Юрий Белоус
|
15
|
1,20
|
+4
|
Владимир Пресняков-старший
|
14
|
2,16
|
-3
|
Владимир Быстров
|
13
|
9,19
|
+1
|
Николай Трубач
|
12
|
3,21
|
+5
|
Валерий Непомнящий
|
11
|
2, 22
|
-2
|
Михаил Боярский
|
12
|
10, 24
|
+3
|
Руслан Нигматуллин
|
10
|
3, 23
|
+3
|
Михаил Грушевский
|
12
|
9,19
|
-1
|
Андрей Каряка
|
10
|
8, 27
|
+1
|
Алексей Маклаков
|
11
|
4,23
|
-8
|
Алексей Игонин
|
10
|
5,21
|
-2
|
Игорь Золотовицкий
|
10
|
15,20
|
-1
|
Олег Корнаухов
|
10
|
6,26
|
-3
|
Александр Кожевников
|
10
|
1, 25
|
-6
|
Дмитрий Булыкин
|
9
|
11,28
|
-7
|
Евгений Кемеровский
|
9
|
13, 22
|
+1
|
Валерий Кечинов
|
8
|
13,18
|
-1
|
Юрий Лоза
|
8
|
5, 18
|
-3
|
Максим Боков
|
7
|
14,24
|
-1
|
Александр Шаганов
|
5
|
8
|
+3
|
Владимир Дядюн
|
5
|
7
|
-6
|
Михаил Ефремов/Никита Высоцкий
|
5
|
12,26
|
-6
|
Евгений Алдонин
|
3
|
15
|
-3
|
Денис Евстигнеев
|
1
|
14
|
-3
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1 очко, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3.?