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Сегодня, 15:57

Макаров: «Мы занимаемся самообманом, уровень РПЛ падает с каждым годом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Денис Макаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров оценил уровень чемпионата России в последние годы.

«Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом. Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов. А здесь мы играем между собой, и лично у меня нет эмоций, которые были раньше», — цитирует Макарова «Чемпионат».

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. На данный момент Россия занимает 29-е место в рейтинге ассоциаций УЕФА.

После 20 туров в РПЛ с 40 очками лидирует «Зенит». Вторым идет «Краснодар» (39 очков), а третье место занимает «Динамо» (38).

В текущем сезоне 26-летний Макаров провел 20 матчей за бело-голубых, отличившись четырьмя забитыми мячами. Ранее футболист выступал за «Рубин» и «Нефтехимик».

Источник: «Чемпионат»
Денис Макаров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Динамо

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Спартак

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И К Ж
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