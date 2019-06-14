Макаревич и Кутиков объяснили, почему "Машина времени" проведет юбилейный концерт на стадионе "Спартака"

Музыканты группы "Машина времени" Андрей Макаревич и Александр Кутиков в эфире шоу "ОК на связи!" рассказали, почему выбрали для юбилейного концерта футбольный стадион. В этом году группа отмечает свое 50-летие: концерт пройдет 29 июня на стадионе "Спартака"​.

– Я болею за "Спартак" больше 55 лет и когда их стадион "Открытие Арена" строился, руководство клуба предложило мне посмотреть на только что возведенные трибуны, это было событие. И потом уже, когда мы обсуждали варианты празднования, я аккуратно предложил разбавить футбол искусством, – отметил Кутиков.

– Мы напридумывали разных штук, но заранее рассказывать не будем, так неинтересно. Приходите и увидите 29 июня! – заявил Макаревич. ​

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