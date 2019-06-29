Магомед Даудов: "Ахмат" возлагает большие надежды на Глушакова"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов прокомментировал трансфер полузащитника Дениса Глушакова. 32-летний хавбек, покинувший в начале июня "Спартак", подписал контракт по схеме "1+1".

- Глушаков - один из самых опытных футболистов в премьер-лиге, который провел в элитном дивизионе около 300 матчей, в том числе свыше 50 за национальную сборную, - цитирует официальный сайт "Ахмата" Даудова. - Конечно, такой игрок, с лидерскими качествами, с колоссальным опытом, придаст уверенности партнерам, поможет всей команде. Его переход к нам - это усиление позиции в центре поля, откуда, как правило, развиваются атаки, где разрушаются подступы соперника. Мы возлагаем большие надежды на Дениса и рады его переходу в нашу команду