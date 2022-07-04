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Сегодня, 16:27

Магнуссона не устроило первое предложение от ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хердур Магнуссон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», защитника Хердура Магнуссона не устроило первое предложение о контракте от ЦСКА.

29-летний исландец и армейцы договариваются об условиях нового соглашения. Защитник заинтересован в возвращении к красно-синим.

Напомним, что Магнуссон играл за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В мае он покинул московский клуб в качестве свободного агента.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

Хердур Магнуссон
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ФК ЦСКА (Москва)
2
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