Магнуссона не устроило первое предложение от ЦСКА

По информации «СЭ», защитника Хердура Магнуссона не устроило первое предложение о контракте от ЦСКА.

29-летний исландец и армейцы договариваются об условиях нового соглашения. Защитник заинтересован в возвращении к красно-синим.

Напомним, что Магнуссон играл за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В мае он покинул московский клуб в качестве свободного агента.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.