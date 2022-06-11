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Каттани: «Рыбус — именно тот игрок, который нам сейчас нужен»

Спортивный директор «Спартака» назвал положительные качества новичка команды Рыбуса
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лука Каттани и Мацей Рыбус.
Фото ФК «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал подписание контракта с защитником Мацеем Рыбусом.

«С большим удовлетворением приветствую Мацея в нашем клубе. Это игрок, ценные качества которого абсолютно не вызывают сомнений. Его высокий уровень проверен годами стабильного выступления в чемпионате России и на международном уровне.

Рыбус — именно тот игрок, который нам сейчас нужен: опытный, мастеровитый и уважаемый. Он обязательно поможет в развитии нашим молодым футболистам.

Сегодня, когда мы прощались с Мацеем после подписания контракта, он сказал: «А теперь еду на тренировку». По-моему, это идеальная характеристика», — цитирует Каттани сайт красно-белых.

Соглашение с 32-летним поляком подписано до 30 июня 2024 года.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-11-luka_kattani_rybus__imenno_tot_igrok_kotoryy_nam_seychas_nuzhen/
Мацей Рыбус
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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