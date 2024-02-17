Лантратов — об инциденте с болбоем: «Это был самый важный матч в жизни. Внутри все бурлило»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов вспомнил об инциденте с болбоем, который произошел во время первого стыкового матча чемпионата России в мае 2022 года между «Химками» и «СКА-Хабаровск» (0:1).

«Тут просто нужно быть в моменте. Стыковые матчи — необъяснимая вещь, отдельный футбольный мир! Это понимают только те, кто прошел ФНЛ. Во время стыков на кону стоит твоя футбольная карьера. Если вылетишь — все, до свидания, непонятно, когда еще раз окажешься в РПЛ. На такие матчи выходишь, как будто действительно завтра заканчиваешь карьеру. Матч со СКА, на тот момент, был самым важным в моей жизни», — приводит слова Лантратова Sport24.

Также вратарь отметил, что после того, как «СКА-Хабаровск» забил гол все мячи на стадионе пропали.

«Ночь провели без сна — вышли, играем отвратительно, болельщики давят. Как только Хабаровск забил первый гол, все мячи на стадионе неожиданно пропали. Я раз пять бегал за мячом по 30 метров, просто потому что болбои тянули время. Долго терпел такое отношение, но внутри все бурлило», — сказал Лантратов.

На 72-й минуте матча вратарь «Химок» попросил болбоев подать ему мяч, но ему долго его не отдавали. Лантратов разозлился, перепрыгнул через рекламные щиты, оттолкнул одного из болбоев и забрал у него мяч.

В ответном матче «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» (3:0) и сохранили право на участие в РПЛ-2022/23.