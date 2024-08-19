Лусак Вера заявил, что отсутствие Вендела в «Зените» заметно

Полузащитник «Химок» Лусак Вера рассказал о роли игрока «Зенита» Вендела в российском чемпионате.

«У Вендела другие характеристики. Было заметно, что его нет в команде. Будем надеяться, что он поправится, потому что он даёт качественный скачок всему чемпионату. Очень надеюсь, что с ним все в порядке. К счастью для нас, против «Химок» Вендел не играл», — цитирует Вера Metaratings.ru.

26-летний футболист был заменен по ходу встречи 4-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:0) из-за повреждения, полученного в столкновении с хавбеком бело-голубых Хорхе Карраскалем.