Глушенков оплатил более 100 тысяч рублей за нарушение ПДД

Как стало известно «СЭ», нападающий «Зенита» Максим Глушенков не имеет задолженностей за нарушение правил дорожного движения.

За последний год у Глушенкова было 100 штрафов на общую сумму в 100500 рублей, однако россиянин оплатил всю сумму. На данный момент у нападающего «Зенита» нет задолженностей.

Ранее Mash сообщал, за последние полтора года у Глушенкова было 160 неоплаченных штрафов.