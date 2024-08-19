Раков: «Когда был в академии, ходил на южную трибуну фанатов «Локомотива», поддерживал команду»

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о любимой кричалке фанатов железнодорожников.

«Когда был в академии, ходил на южную трибуну фанатов, поддерживал команду, кричал. В игре с «Оренбургом» слышал кричалку — «Эй, парнишка, погляди». Вот и тоже начал подпевать на несколько дней (смеется)», — сказал Раков «СЭ».

В сезоне-2024/25 19-летний Раков забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 6 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.