Лунев сравнил тренировочный процесс в России и Европе

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина про уровень тренировочного процесса в национальном чемпионате.

«Различия в тренировочном процессе большие между Европой и нашим чемпионатом. Интенсивность точно выше», — сказал Лунев «СЭ».

Ранее Карпин заявил, что европейский футбол в тренировочном процессе и интенсивности движется вверх, а российский — вниз. Об этом специалист сказал в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Александр Абустин