Лунев не принимает участия в тренировке «Динамо» перед матчем с «Зенитом»

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев не принимает участия в тренировке перед матчем 13-го тура РПЛ против «Зенита», передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Матч между командами пройдет 26 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.

Лунев в текущем сезоне чемпионата России сыграл за «Динамо» 8 матчей, пропустил 13 голов и 1 игру провел на ноль.