24 октября 2025, 12:10

«Оренбург» потребовал от «Химок» 91 миллион рублей

Павел Лопатко

«Оренбург» в рамках дела о банкротстве «Химок» требует от признанного банкротом подмосковного клуба около 91 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости».

Арбитражный суд Московской области получил от «Оренбурга» соответствующее заявление, однако пока не принял его к из-за неуплаты пошлины. До этого аналогично суд поступил с заявлением «Локомотива», который намерен получить с «Химок» 10 миллионов рублей.

В то же время заявление о включении в реестр требований со стороны «Зенита» на сумму более 77 миллионов рублей было принято к рассмотрению судом.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в чемпионате в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга в размере более 448 миллионов рублей.

Источник: РИА
  • Mike101

    "Поздно пить Боржоми,когда почки отвалились."

    24.10.2025

  • инок

    Есть установленные законодательством сроки обращения в суд. Если срок поджимает, то все так делают - направляют заявление в суд, а потом досылают платежку по пошлине. Потому что сроки начинают истекать с момента поступления заявления в суд.

    24.10.2025

  • LOKO-L68

    Поздно, нет такого клуба Химки. А почему они не выставляли иски в прошлом сезоне непонятно.....наверное втихаря хотели получить деньги.

    24.10.2025

