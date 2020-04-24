Лунев мечтает играть в Европе

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев признался, что хочет выступать в ведущем чемпионате Европы. Также он добавил, что на данный момент доволен тем, как складывается его карьера.

— У меня есть детская мечта — играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня, — рассказал Лунев в интервью YouTube-каналу «Честность — не порок». - Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому. Я стараюсь и буду стараться еще больше, буду рвать жопу, чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда. Как-то постараюсь запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в топовый чемпионат. Это моя цель в футболе. И, конечно, хочется трофеев.

Я ценю то, что прошел путь до топовой команды российского футбола. Это на данный момент мое главное достижение. Но я не прошел весь путь, надеюсь, что еще что-то впереди. На данный момент доволен карьерой, но недоволен собой, поскольку знаю, что могу играть лучше, быть быстрее, выше, сильнее.