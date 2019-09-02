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Лукас Сантос взял в ЦСКА номер, под которым играли Вагнер Лав и Мамаев

18:49
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Полузащитник «Васку да Гама» Лукас Сантос стал игроком ЦСКА. 20-летний бразилец будет выступать в новой команде под 11-м номером, сообщает официальный сайт москвичей.

«Лукас Сантос взял номер 11, который оставался вакантным после ухода уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса.

Ранее под этим номером в новейшей истории клуба также выступали Сергей Филиппенков, Спартак Гогниев, Вагнер Лав, Павел Мамаев, Марк Гонсалес, Алексей Ионов, Кирилл Панченко и Витинью», — говорится в сообщении на сайте клуба.

ЦСКА арендовал 20-летнего хавбека у «Васку да Гамы» до конца года с опцией выкупа. Он выступал на позиции левого полузащитника.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/lukas-santos-vybral-nomer-11/

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