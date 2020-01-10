Лукас Сантос вернулся из ЦСКА в «Васку да Гама»
16:13
Полузащитник «Васку да Гама» Лукас Сантос вернулся после аренды в ЦСКА, сообщил московский клуб.
20-летний бразилец с лета 2019 года провел за армейцев 5 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Лукас @lucas_santos в связи с истечением срока арендного соглашения покинул #ЦСКА и вернулся в «Васко да Гама». Boa sorte! pic.twitter.com/NoTRLH5tQM— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 10, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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