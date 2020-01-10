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Лукас Сантос вернулся из ЦСКА в «Васку да Гама»

16:13
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Полузащитник «Васку да Гама» Лукас Сантос вернулся после аренды в ЦСКА, сообщил московский клуб.

20-летний бразилец с лета 2019 года провел за армейцев 5 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

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