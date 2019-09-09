Лукас Сантос — в основе ЦСКА на товарищеский матч с «Араратом»
11:30
Новичок ЦСКА полузащитник Лукас Сантос выйдет в основном составе команды на товарищеский матч с московским «Араратом», сообщается в официальном Twitter армейского клуба.
Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Тикнизян, Крачковский, Янов, Марадишвили.
Встреча начнется в 12.00 на поле тренировочной базы Вытутинки.
Состав #ЦСКА на товарищеский матч с Араратом!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 9, 2019
Помазун, Елеев, Шарлия, Гогуа, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Крачковский, Янов, @lucas_santos, @1022nishimura
Запасные: Тороп, @Lasso_ndiaye19, Востриков, Пряхин pic.twitter.com/xnkPltxF39
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