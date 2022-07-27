Кавазашвили назвал возможный уход Мозеса бедой для «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса из московской команды.

«Это будет беда для «Спартака». Он единственный полузащитник, который результативный, может играть, атаковать и на скорости обойти противника, забить гол и так далее. Это агрессивный, полезный футболист для «Спартака». Конечно, уход таких футболистов красно-белым принесет только минус. Очень буду сожалеть, если это произойдет», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Как стало известно «СЭ», на решение Мозеса может повлиять уход Луки Каттани с должности спортивного директора клуба.