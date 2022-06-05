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Сегодня, 13:30

Лучший игрок РПЛ по версии футболистов лиги: только один представитель «Уфы» не назвал Агаларова

10 из 11 футболистов «Уфы» назвали Агаларова лучшим игроком чемпионата
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

6 июня «СЭ» назовет лучшего игрока чемпионата России по мнению футболистов РПЛ. Для этого мы провели традиционный опрос среди всех 16 команд-участниц сезона-2021/22.

В анкетах 11 футболистов «Уфы» наиболее популярен форвард башкирского клуба, лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов (19 голов). Одноклубника назвали на первом месте 10 игроков.

При этом капитан Алексей Никитин не включил снайпера в топ-3. Его тройка — защитник «Уфы» Александр Сухов, полузащитник «Ростова» Александр Саплинов (выступал за башкирцев на правах аренды) и полузащитник Тиагу Родригеш (португалец перешел в команду зимой и до отъезда в марте успел провести четыре матча).

«Уфа»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото "СЭ"
«Уфа»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов.
Фото «СЭ»

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».

Алексей Никитин
Гамид Агаларов
РПЛ
ФК Уфа
0
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Лучший игрок РПЛ по версии футболистов лиги: кого выбрали в «Зените»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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