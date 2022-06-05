Лучший игрок РПЛ по версии футболистов лиги: только один представитель «Уфы» не назвал Агаларова

6 июня «СЭ» назовет лучшего игрока чемпионата России по мнению футболистов РПЛ. Для этого мы провели традиционный опрос среди всех 16 команд-участниц сезона-2021/22.

В анкетах 11 футболистов «Уфы» наиболее популярен форвард башкирского клуба, лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов (19 голов). Одноклубника назвали на первом месте 10 игроков.

При этом капитан Алексей Никитин не включил снайпера в топ-3. Его тройка — защитник «Уфы» Александр Сухов, полузащитник «Ростова» Александр Саплинов (выступал за башкирцев на правах аренды) и полузащитник Тиагу Родригеш (португалец перешел в команду зимой и до отъезда в марте успел провести четыре матча).

«Уфа»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».