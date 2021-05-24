По результатам опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ», лучшим игроком прошедшего чемпионата признан нападающий питерцев Сердар Азмун. В 2019-м и 2020-м побеждал его партнер по атаке Артем Дзюба.

Азмун принес «Зениту» седьмую в истории победу в опросе. До него помимо уже упомянутого Дзюбы почетное звание получали Андрей Аршавин (2006), Константин Зырянов (2007), Данни (2010) и Халк (2014/15). Теперь питерцы делят лидерство со «Спартаком», у «Локомотива» и ЦСКА по пять первых мест, у «Краснодара» — три, у «Динамо» и «Рубина» — по одному.

РПЛ: топ-10 игроков чемпионата по версии самих футболистов. Фото «СЭ»

Азмун стал шестым легионером и первым представителем Азии, которого футболисты избрали лучшим после завершения чемпионата России. Ранее титул получали бразильцы Даниэл Карвалью, Вагнер Лав и Халк, аргентинец Алехандро Домингес, португалец Данни и ивуариец Сейду Думбья.

Азмун и Дзюба оформили второй за три года дубль, хотя и поменялись местами по сравнению с розыгрышем-2018/19. До них два первых места доставались одноклубникам восемь раз: спартаковцам Ледяхову и Онопко (1992), Онопко и Пятницкому (1993), Титову и Цымбаларю (1998), железнодорожникам Нигматуллину и Измайлову (2001), Лоськову и Овчинникову (2002 и 2003), зенитовцам Аршавину и Зырянову (2007) и армейцам Вагнеру Лав и Жиркову (2008).

Сердар занял первое место по очкам в голосовании представителей шести клубов из 16 («Арсенал», «Ахмат», «Динамо», «Зенит», «Локомотив», «Урал»), а «Краснодар» разделил лидерство между ним и Дзюбой. «Уфа» и «Химки» выбрали лучшим Дзюбу, по одной победе у Сергея Песьякова (назван «Ростовом»), Хвичи Кварацхелии («Ротор»), Джордже Деспотовича («Рубин»), Кристина Нобоа («Сочи»), Джордана Ларссона («Спартак»), Гжегожа Крыховяка («Тамбов») и Николы Влашича (ЦСКА).

Хорват, кстати, финишировал за парой зенитовцев и стал первым за три года представителем ЦСКА в топ-3. По итогам сезона-2017/18 третьим — за Федором Смоловым и Мануэлом Фернандешем — стал Александр Головин.

РПЛ: лучшие игроки чемпионата по версии самих футболистов. Фото «СЭ»