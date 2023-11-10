Луческу рассказал, когда последний раз был на матче «Зенита»

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «СЭ» рассказал, когда в последний раз был на матче сине-бело-голубых.

«Я был на матче «Зенита» в 2019 году. Тогда был главным тренером сборной Турции, а питерцы приезжали к «Фенербахче», — сказал Луческу «СЭ».

«Зенит» 12 февраля 2019 года приехал в Турцию на матч 1/16 Лиги Европы против «Фенербахче». Тогда встреча завершилась со счетом 0:1, однако в двухматчевом противостоянии «Зенит» оказался сильнее (3:2).

Луческу возглавлял киевское «Динамо» с 2020 года. До этого он в течение двух лет тренировал сборную Турции, а с мая 2016-го по май 2017 года — «Зенит». До работы в РПЛ румынский специалист 12 лет возглавлял «Шахтер», который привел к победе в Кубке УЕФА. Луческу вел тренерскую деятельность с 1979 года. Он девять раз признавался тренером сезона на Украине и пять — в Румынии.