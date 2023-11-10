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Сегодня, 09:30

Луческу рассказал, когда последний раз был на матче «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Мирча Луческу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «СЭ» рассказал, когда в последний раз был на матче сине-бело-голубых.

«Я был на матче «Зенита» в 2019 году. Тогда был главным тренером сборной Турции, а питерцы приезжали к «Фенербахче», — сказал Луческу «СЭ».

«Зенит» 12 февраля 2019 года приехал в Турцию на матч 1/16 Лиги Европы против «Фенербахче». Тогда встреча завершилась со счетом 0:1, однако в двухматчевом противостоянии «Зенит» оказался сильнее (3:2).

Луческу возглавлял киевское «Динамо» с 2020 года. До этого он в течение двух лет тренировал сборную Турции, а с мая 2016-го по май 2017 года — «Зенит». До работы в РПЛ румынский специалист 12 лет возглавлял «Шахтер», который привел к победе в Кубке УЕФА. Луческу вел тренерскую деятельность с 1979 года. Он девять раз признавался тренером сезона на Украине и пять — в Румынии.

Мирча Луческу. «Я закончил карьеру? Вранье! И надеюсь, скоро Россия вернется в еврокубки». Первое интервью Луческу после ухода из киевского «Динамо»

Мирча Луческу
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
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