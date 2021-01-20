Ловрен рассказал, какой вакциной готов привиться от коронавируса
Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о том, что думает о вакцинации футболистов от коронавируса Covid-19.
— Как вы относитесь к идее тотальной вакцинации игроков? — вопрос Ловрену.
— Я нормально отношусь к этой идее, ведь многие люди не заражались коронавирусом. Если это поможет, и если это, что важнее, безопасно, то я готов. Но я не думаю, что футболистов заставят. Это просто будет нарушением прав человека.
— Если мы говорим о премьер-лиге, то вакцина наверняка будет российской. Для вас имеет значение ее происхождение?
— Если придется выбирать, то я выберу вакцину из России. Все нормально. Я думаю, на Западе многие искусственно создают неприятный облик России, и это несправедливо.
(Гоша Чернов)
«Если придется выбирать, то выберу вакцину из России». Захватывающее интервью Деяна Ловрена
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю