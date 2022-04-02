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Нападающий «Нижнего Новгорода»: «Хорошо, что нам удалось одержать победу в Ростове»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Нижнего Новгорода» Ричлорд Эннин подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:1).

23-летний футболист стал первым в истории канадским футболистом, забившим гол в российской премьер-лиге.

«Это был очень сложный матч. Хорошо, что нам удалось одержать победу в Ростове. Все игры очень важны для нас, потому что мы хотим остаться в премьер-лиге.

Вспомнить, как я забил гол? Мы провели контратаку, я получил хороший пас от Кирилла Кравцова, обработал мяч и забил (улыбается). Мы хотели поймать соперника на контратаке, и я очень рад, что нам это удалось. Всех с победой!» - приводит слова игрока сайт «Нижнего».

 

 

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18%

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13%

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Краснодар
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21%

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