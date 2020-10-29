РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ломовицкий по итогам матча с ЦСКА получил двухматчевую дисквалификацию условно

17:59
Теги:

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС вынесло дисквалификацию полузащитнику «Арсенала» Александру Ломовицкому по итогам матча с ЦСКА (1:5).

«В соответствии со статьей 29, с частью 6 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение игрока в отношении лиц, не являющихся официальными лицами матча — дисквалифицировать футболиста «Арсенала» Александра Ломовицкого на 2 матча РПЛ условно и оштрафовать его на 50 000 рублей. Установить для игрока испытательный срок до окончания сезона 2020/21 годов», — говорится в сообщении РФС.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212580

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир