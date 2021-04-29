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«Локомотив» и «Динамо» сыграют на «Арене Химки»

12:44
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«Локомотив» проведет домашний матч в Химках в связи с решением КДК РФС от 16 апреля, информирует РПЛ в своем Telegram-канале 29 апреля.

По итогам матча 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязал провести одну домашнюю игру на нейтральном стадионе в другом городе в связи с необеспечением безопасности на стадионе, поставившим под угрозу безопасность официальных лиц матча.

Встреча 29-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Динамо» состоится 8 мая на «Арене Химки». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

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