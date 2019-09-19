«Локомотив» закажет исследование аудитории болельщиков за 3,6 миллиона рублей

«Локомотив» закажет у компании Nielsen исследование аудитории болельщиков за 3,6 миллиона рублей. Оно будет проведено в соответствии с требованиями финансового fair play.

Генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе в интервью РБК отметил, что подобное исследование проводят все клубы раз в три года.

— У нас этот срок заканчивается, — уточнил он. — На основании этого анализа УЕФА признает или не признает справедливость наших доходов.

В текущем розыгрыше чемпионате России «Локомотив» после 9 туров набрал 17 очков и занимает 5-е место. В Лиге чемпионов москвичи провели один матч, выиграв на выезде у немецкого «Байера» (2:1).