РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Локомотив» закажет исследование аудитории болельщиков за 3,6 миллиона рублей

22:17
Теги:

«Локомотив» закажет у компании Nielsen исследование аудитории болельщиков за 3,6 миллиона рублей. Оно будет проведено в соответствии с требованиями финансового fair play.

Генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе в интервью РБК отметил, что подобное исследование проводят все клубы раз в три года.

— У нас этот срок заканчивается, — уточнил он. — На основании этого анализа УЕФА признает или не признает справедливость наших доходов.

В текущем розыгрыше чемпионате России «Локомотив» после 9 туров набрал 17 очков и занимает 5-е место. В Лиге чемпионов москвичи провели один матч, выиграв на выезде у немецкого «Байера» (2:1).

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5d83ad959a794760c870660f?ruid=uUjlA11eMQ56UMmbAwSWAg==

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир