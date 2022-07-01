Пономарев: «Крал явно выше классом, чем остальные полузащитники «Спартака». Этот клуб — совсем не его уровень»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник Алекс Крал приостановил контракт со «Спартаком».

«Уход Крала — очень большая потеря для «Спартака». Алекс был одним из самых сильных опорных полузащитников в российском чемпионате. Очень жаль, что он покидает красно-белых. Такие люди украшают РПЛ, разбавляют вечную серость. У нас сейчас почти что нет игроков, на которых можно положить глаз. Я уверен, что Крал найдет себе достойный клуб в Европе. Он явно выше классом, чем остальные полузащитники «Спартака». Этот клуб — совсем не его уровень», — сказал Пономарев «СЭ».

Прошлый сезон Крал провел в аренде в «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2024 года.

В июне ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.