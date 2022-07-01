Пономарев: «Крал явно выше классом, чем остальные полузащитники «Спартака». Этот клуб — совсем не его уровень»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник Алекс Крал приостановил контракт со «Спартаком».
«Уход Крала — очень большая потеря для «Спартака». Алекс был одним из самых сильных опорных полузащитников в российском чемпионате. Очень жаль, что он покидает красно-белых. Такие люди украшают РПЛ, разбавляют вечную серость. У нас сейчас почти что нет игроков, на которых можно положить глаз. Я уверен, что Крал найдет себе достойный клуб в Европе. Он явно выше классом, чем остальные полузащитники «Спартака». Этот клуб — совсем не его уровень», — сказал Пономарев «СЭ».
Прошлый сезон Крал провел в аренде в «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2024 года.
В июне ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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