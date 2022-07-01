Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:54

Пономарев: «Крал явно выше классом, чем остальные полузащитники «Спартака». Этот клуб — совсем не его уровень»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник Алекс Крал приостановил контракт со «Спартаком».

«Уход Крала — очень большая потеря для «Спартака». Алекс был одним из самых сильных опорных полузащитников в российском чемпионате. Очень жаль, что он покидает красно-белых. Такие люди украшают РПЛ, разбавляют вечную серость. У нас сейчас почти что нет игроков, на которых можно положить глаз. Я уверен, что Крал найдет себе достойный клуб в Европе. Он явно выше классом, чем остальные полузащитники «Спартака». Этот клуб — совсем не его уровень», — сказал Пономарев «СЭ».

Прошлый сезон Крал провел в аренде в «Вест Хэме». На его счету 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Также в сезоне-2021/22 полузащитник успел провести 7 матчей за «Спартак». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2024 года.

В июне ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.

Алекс Крал
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
6
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Вратаря хоккейной сборной России Ивана Федотова задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Сочи» поддержали кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ
«Локомотив» накроет места активных фанатов на домашних матчах баннером с цифрой 12
Илья Кутепов прокомментировал переход в «Торпедо»
Гаврилов — о приостановке контракта Крала со «Спартаком»: «Пусть идет куда хочет»
В ЦСКА опровергли информацию об интересе к защитнику «Ростова» Осипенко
«Ростов» — «Кубань»: команда Карпина отыграется на второй команде Краснодара
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» накроет места активных фанатов на домашних матчах баннером с цифрой 12

В «Сочи» поддержали кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости