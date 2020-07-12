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«Локомотив» — «Уфа»: Коченков и Магкеев выйдут в основе

15:18
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В матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» на своем поле примет «Уфу». Стали известны стартовые составы команд.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Магкеев, Живоглядов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Эдер.

Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Черный, Жематлетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Фарфан, Сулейманов.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Терентьев, Круговой, Безденежных, Голубев, Урунов, Фомин, Козлов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Пуцко, Алиев, Емельянов, Фольмер, Карп, Тилль, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.

Локомотив — Уфа

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