«Локомотив» сыграет в белой форме в матче с «Уфой». Уфимцы — в фиолетовом
09:48
«Локомотив» сыграет в белой форме в матче 15-го тура чемпионата России против «Уфы», информирует официальный Twitter уфимцев. «Уфа» выйдет на поле в фиолетовой форме. Встреча пройдет сегодня в субботу, 2 ноября, начало — в 14.00 (мск).
#УфаЛоко — сегодня играем в фиолетовом! ??? pic.twitter.com/um6CrbqYHx— ФК УФА (@UfaFc) November 2, 2019
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