«Локомотив» сыграет в белой форме в матче 15-го тура чемпионата России против «Уфы», информирует официальный Twitter уфимцев. «Уфа» выйдет на поле в фиолетовой форме. Встреча пройдет сегодня в субботу, 2 ноября, начало — в 14.00 (мск).

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