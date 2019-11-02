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«Локомотив» сыграет в белой форме в матче с «Уфой». Уфимцы — в фиолетовом

09:48
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«Локомотив» сыграет в белой форме в матче 15-го тура чемпионата России против «Уфы», информирует официальный Twitter уфимцев. «Уфа» выйдет на поле в фиолетовой форме. Встреча пройдет сегодня в субботу, 2 ноября, начало — в 14.00 (мск).

Уфа — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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