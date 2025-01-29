В «Шоу Воли» извинились за ошибку в фамилии Семака

Юмористическая телепередача «Шоу Воли» в официальном телеграм-канале принесла извинения за ошибку в фамилии главного тренера «Зенита» Сергее Семака.

В одном из эпизодов передачи на специальной доске были размещены фотографии игроков с указанием их фамилий. В фамилии тренера петербуржцев была допущена ошибка — вместо «Семак» было написано «Симак».

«В последнем выпуске «Шоу Воли» мы допустили фатальную ошибку: неправильно написали фамилию главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Мы провели внутреннее расследование, и оказалось, что наш принтер болеет за «Спартак». Меры приняты, принтер уволен. Приносим свои глубочайшие извинения Сергею Семаку», — говорится в сообщении.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Петербуржцы после 18 туров занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.