Николич считает, что «Локомотив» может победить «Баварию» и выйти в Лигу Европы
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Рубином» (3:1) в 17-м туре Тинькофф-РПЛ.
— Доволен результатом, хочу поздравить команду с победой, — сказал Николич в эфире «Матч премьер». — Это была трудная игра психологически. Пропустили гол на второй минуте, первым ударом. Было трудно, но удержались, не нервничали, в конце забили гол и заслужили три очка. Надо работать, через три дня игра в Германии. У нас есть шанс на продолжение выступлений в Европе.
Для того, чтобы «Локо» вышел в Лигу Европы, ему необходимо в последнем туре Лиги чемпионов победить на выезде «Баварию», а «Зальцбург» не должен выиграть у «Атлетико».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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