Николич считает, что «Локомотив» может победить «Баварию» и выйти в Лигу Европы

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Рубином» (3:1) в 17-м туре Тинькофф-РПЛ.

— Доволен результатом, хочу поздравить команду с победой, — сказал Николич в эфире «Матч премьер». — Это была трудная игра психологически. Пропустили гол на второй минуте, первым ударом. Было трудно, но удержались, не нервничали, в конце забили гол и заслужили три очка. Надо работать, через три дня игра в Германии. У нас есть шанс на продолжение выступлений в Европе.

Для того, чтобы «Локо» вышел в Лигу Европы, ему необходимо в последнем туре Лиги чемпионов победить на выезде «Баварию», а «Зальцбург» не должен выиграть у «Атлетико».