"Локомотив" проведет товарищеский матч с болельщиками

9 июля "Локомотив" проведет встречу с болельщиками, сообщает официальный сайт клуба. В рамках встречи товарищеский матч между командой болельщиков и футболистами основного состава "Локо".

Также указано, что клуб представит новичков, футболисты получат серебряные медали чемпионата России, а болельщики смогут задать все интересующие вопросы игрокам, тренерам и руководству "Локомотива".

Возможность сыграть с футболистами "Локомотива" получат владельцы сезонных абонементов. Отбор в команду болельщиков пройдет 7 июля.

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